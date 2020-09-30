YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli’de trafik kazası: 4 yaralı

Tunceli’de trafik kazası: 4 yaralı

TUNCELİ HABERLERİ  | 30.09.2020 10:30 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Tunceli’nin Pülümür ilçesi çıkışında bulunan Tuzla mevkiinde meydana geldi.

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Tunceli’nin Pülümür ilçesi çıkışında bulunan Tuzla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pülümür İlçesi’nden Erzincan’a seyir halinde olan T.B. idaresindeki 62 ABB 653 plakalı hafif ticari araç virajı alamayarak şarampole girdi. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Pülümür Toplum Sağlığı Merkezine kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Buraya gelen hayran kalıyorBuraya gelen hayran kalıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
Kayseri'de akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı
Sosyal medyada terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
Sosyal medyada terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı
İş yeri deposunda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu
İş yeri deposunda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı
Sakarya’da ambulans şoförü yaşamına son verdi
Sakarya’da ambulans şoförü yaşamına son verdi
Traktöre arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti
Traktöre arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Tunceli Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
04:48
Sabah
06:10
Öğle
12:17
İkindi
15:36
Akşam
18:14
Yatsı
19:30

Tunceli Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Kaya Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.