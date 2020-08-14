YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 14.08.2020 15:55 | Son Güncelleme

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmaları devam ediyor.

Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan kente gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan AFAD koordinesindeki arama çalışmaları bugün de sürdürüldü.

Arama çalışmalarına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birinci sınıf dalgıçlar, Ankara ve Samsun Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli, Elazığ, Van, Yalova, Rize ve Adıyaman il emniyet müdürlüklerine bağlı dalgıç polisler ile Diyarbakır, Aksaray, Konya, Adana ve Tokat'tan AFAD ekipleri katıldı.

Ekipler, su seviyesi yaklaşık 16 metre düşürülen baraj gölünde daha önceden 17 bölüme ayrılarak işaretlenen noktalarda yaptıkları arama çalışmasını tamamladı.

Jandarma ve polis dalgıç ekipleri aramalar kapsamında yeniden belirlenerek işaretlenen alanlara dalış yaptı. Bu çerçevede ekiplerden 2'si su altı görüntüleme kamerası, biri de botta sonar cihazı desteğiyle arama çalışmasına destek verdi. 6 AFAD ekibinin de su yüzeyi ve kıyılarında botlarla sürdürdüğü arama çalışmalarında şu ana kadar Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Arama çalışmalarını Gülistan Doku'nun ağabeyi Ramazan Doku da takip etti.

- Olay

Tunceli'de üniversite okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün süreyle su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamış ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla su altı aramasına son verilmişti.

Ailenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekip ile yeniden başlanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Buraya gelen hayran kalıyorBuraya gelen hayran kalıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün

Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün

Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı

Kulp’ta eğitimde büyük başarı

Kulp’ta eğitimde büyük başarı

Tunceli Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
03:54
Sabah
05:27
Öğle
12:32
İkindi
16:19
Akşam
19:26
Yatsı
20:53

Tunceli Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Serdar Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Tunceli’de şüpheli ölüm

Tunceli’de şüpheli ölüm

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

GÜNCELLEME - Kayıp Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü kısmen boşaltılıyor

GÜNCELLEME - Kayıp Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü kısmen boşaltılıyor

Tunceli'de, Nazimiye Emniyet Müdürlüğü'ne Pkk Saldırısı (3)

Tunceli'de, Nazimiye Emniyet Müdürlüğü'ne Pkk Saldırısı (3)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.