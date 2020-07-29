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Tunceli’de uyuşturucu ile mücadele

TUNCELİ HABERLERİ  | 29.07.2020 10:19 | Son Güncelleme

Tunceli’de arazide yetiştirilen 223 kök hint keneviri ile 2 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Mazgirt Derik Mezrası bölgesinde, 28 Temmuz 2020 tarihinde yasadışı kenevir ekimine yönelik gerçekleştiren operasyonda, 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.Ayrıca gerçekleştirilen operasyonda 223 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 400 gram kubar esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir” denildi.Öteşandan, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Tunceli’de arazide yetiştirilen 223 kök hint keneviri ile 2 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Mazgirt Derik Mezrası bölgesinde, 28 Temmuz 2020 tarihinde yasadışı kenevir ekimine yönelik gerçekleştiren operasyonda, 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.Ayrıca gerçekleştirilen operasyonda 223 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 400 gram kubar esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir” denildi.
Öteşandan, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.

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