Tunceli’de uyuşturucu ile mücadele

Tunceli’de arazide yetiştirilen 223 kök hint keneviri ile 2 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Mazgirt Derik Mezrası bölgesinde, 28 Temmuz 2020 tarihinde yasadışı kenevir ekimine yönelik gerçekleştiren operasyonda, 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.Ayrıca gerçekleştirilen operasyonda 223 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 400 gram kubar esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir” denildi.

Öteşandan, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.

