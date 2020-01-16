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  4. Tunceli’de uyuşturucu ile mücadele toplantısı

Tunceli’de uyuşturucu ile mücadele toplantısı

TUNCELİ HABERLERİ  | 16.01.2020 18:25 | Son Güncelleme

Tunceli’de uyuşturucu ile mücadele toplantısında konuşan Vali Tuncay Sonel:"Çocuklarımız bizim geleceğimiz.

Tunceli’de uyuşturucu ile mücadele toplantısı

Tunceli’de uyuşturucu ile mücadele toplantısında konuşan Vali Tuncay Sonel:"Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu yüzden dikkatli olacağız ve en ufak bir olumsuzluk yaşanmaması için her türlü önlemi alacağız"dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Uyuşturucu İle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı, Tunceli’de Vali Tuncay Sonel başkanlığında yapıldı. Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya Sonel’in yanı sıra il protokolü ve ilgili kurumların amir ile personelleri katılarak uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgiler aktarıldı.
Çocukların,gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için uyuşturucuyla mücadelenin önemli olduğunu dikkat çeken Vali Tuncay Sonel:"Cumhurbaşkanımızın, içişleri, sağlık ve ilgili bakanlıklarımızın uyuşturucuyla mücadelede tam bir kararlılığı var. Türkiye genelinde olduğu gibi bizler de Tunceli ailesi olarak çocuklarımızı, gençlerimizi madde bağımlığı ve uyuşturucudan korumak için tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordineli olarak çalışmaktayız. Bu konuda Tunceli olarak başarılıyız. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu yüzden dikkatli olacağız ve en ufak bir olumsuzluk yaşanmaması için her türlü önlemi alacağız. Muhteşem doğası olan Tuncelimizin misafirperver, güzel insanları her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Biz bir çocuğumuzun bile uyuşturucu kullanmasını istemiyoruz, gençlerimizin gönüllerine dokunmak istiyoruz. Onlarla birebir temas etmemiz lazım"diye konuştu.

Tunceli’de uyuşturucu ile mücadele toplantısı

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