YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

15.08.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Geyiksuyu köyünde yaşayan bir kişinin evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 46 kök Hint keneviri ve 400 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli'de jandarmanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altına alındıTunceli'de jandarmanın bulduğu yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı
Kahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldüKahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldü
5. İslami Dayanışma Oyunları5. İslami Dayanışma Oyunları
Anahtar Kelimeler:
esrar Gözaltı Tunceli jandarma

Tunceli Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:55
Sabah
05:28
Öğle
12:31
İkindi
16:19
Akşam
19:25
Yatsı
20:52
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Transeksüel olduğunu açıkladı! Eski halini paylaşınca...

Transeksüel olduğunu açıkladı! Eski halini paylaşınca...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.