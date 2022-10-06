Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma çerçevesinde narkotik köpeği desteğinde ilçenin Narsan köyündeki bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda 450 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği, metamfetamin, 5 cep telefonu ve 3 bin 610 lira para ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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