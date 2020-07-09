YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

TUNCELİ HABERLERİ  | 09.07.2020 10:54 | Son Güncelleme

Tunceli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 zanlı yakalandı.

Adreslerde 2 kilo 545 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinden çıktı! 1 metre boyunnda Evinden çıktı! 1 metre boyunnda
Buraya gelen hayran kalıyorBuraya gelen hayran kalıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Geçici Erdek Otogarı yeterli gelmiyor

Geçici Erdek Otogarı yeterli gelmiyor

Esenlerli gençler için BESYO Akademi başladı

Esenlerli gençler için BESYO Akademi başladı

Millet Bahçeleri Diyarbakır’ı yansıtacak

Millet Bahçeleri Diyarbakır’ı yansıtacak

Tunceli Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:08
Sabah
04:57
Öğle
12:32
İkindi
16:27
Akşam
19:57
Yatsı
21:38

Tunceli Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Boran Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Fransa'da evlerinin havuzunda ölü bulunan anne ile çocukları Tunceli'de toprağa verildi

Fransa'da evlerinin havuzunda ölü bulunan anne ile çocukları Tunceli'de toprağa verildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde turizm çalışmaları

Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde turizm çalışmaları

Şehit savcı ve hakim için hatıra ormanı oluşturuldu

Şehit savcı ve hakim için hatıra ormanı oluşturuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.