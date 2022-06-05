YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de vatandaşlara Munzur ve Pülümür nehirlerine "girmeyin" uyarısı

Tunceli'de vatandaşlara Munzur ve Pülümür nehirlerine "girmeyin" uyarısı

05.06.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de vatandaşlara Munzur ve Pülümür nehirlerine "girmeyin" uyarısı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği, vatandaşları boğulma tehlikesine karşı Munzur ve Pülümür nehirlerine girmemeleri konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların serinlemek için Munzur ve Pülümür nehirlerine girdiği belirtildi.

Akarsuların debisinin çok yüksek olduğu kaydedilen açıklamada, "Nehirlere girilmesi tehlikeli ve yasaktır. Acı olaylarla karşılaşmamak adına kurallara uyulması önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli ve Kars'ta aç kalan tilkiler yiyecek ararken görüntülendiTunceli ve Kars'ta aç kalan tilkiler yiyecek ararken görüntülendi
Edirne'de Kürek Festivali heyecanı yaşanacakEdirne'de Kürek Festivali heyecanı yaşanacak
Van "Dünya Kahvaltı Günü"ne hazırlanıyorVan "Dünya Kahvaltı Günü"ne hazırlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Tunceli

Tunceli Namaz Vakitleri 5 Haziran Pazar

İmsak
03:00
Sabah
04:50
Öğle
12:25
İkindi
16:20
Akşam
19:51
Yatsı
21:33
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Çocukken başladı! “Karanlıkta parlayan bir gözüm var”

Çocukken başladı! “Karanlıkta parlayan bir gözüm var”

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

İğrenç olay! Köpeğine tecavüz ettiği anları paylaştı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.