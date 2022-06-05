Tunceli'de vatandaşlara Munzur ve Pülümür nehirlerine "girmeyin" uyarısı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği, vatandaşları boğulma tehlikesine karşı Munzur ve Pülümür nehirlerine girmemeleri konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların serinlemek için Munzur ve Pülümür nehirlerine girdiği belirtildi.

Akarsuların debisinin çok yüksek olduğu kaydedilen açıklamada, "Nehirlere girilmesi tehlikeli ve yasaktır. Acı olaylarla karşılaşmamak adına kurallara uyulması önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

