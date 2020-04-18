Tunceli'de Vefa ekibi sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların evlerini temizliyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki görevliler, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların evlerini temizlemeye başladı.

Valilik tarafından Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yöre halkının yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, 112, 155 ve 156 numaralı destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, başta polis ve jandarma ekipleri olmak üzere gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.

Bu çerçevede vefa sosyal destek grupları yaşlı vatandaşların evlerini temizlemeye de başladı.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki arkadaşlarımız sağ olsunlar 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kıymetli büyüklerimizden evini temizleyemeyecek durumda olanların yardımına koşuyorlar. Devletimizin şefkati ve merhameti her daim dede ve ninelerimiz ile." ifadelerini kullandı.