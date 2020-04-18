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Tunceli'de Vefa ekibi sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların evlerini temizliyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 18.04.2020 12:10 | Son Güncelleme

Tunceli'de Vefa ekibi sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların evlerini temizliyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki görevliler, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların evlerini temizlemeye başladı.

Valilik tarafından Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yöre halkının yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, 112, 155 ve 156 numaralı destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, başta polis ve jandarma ekipleri olmak üzere gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.

Bu çerçevede vefa sosyal destek grupları yaşlı vatandaşların evlerini temizlemeye de başladı.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki arkadaşlarımız sağ olsunlar 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kıymetli büyüklerimizden evini temizleyemeyecek durumda olanların yardımına koşuyorlar. Devletimizin şefkati ve merhameti her daim dede ve ninelerimiz ile." ifadelerini kullandı.

Vali Sonel, paylaşımında vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

- Erzincan'da iş merkezleri dezenfekte ediliyor

Erzincan'da, belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı kent merkezindeki alanların tamamını dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özel kıyafetli ekipler, vatandaşların yoğun kullandığı iş merkezlerinde dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Demir, Türkiye'de yerel yönetimlerin İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının talimatı ile gerekli tedbirleri aldığını belirtti.

Demir, " Erzincan Belediyesi olarak kent genelinde dezenfeksiyon işlemlerine devam etmekteyiz. Bu kapsamda iş hanlarımız, AVM'ler, toplu taşıma ile ilgili kullanılan istasyonlar, duraklar, otogar, tren garı ve çeşitli kamu kuruluşlarının hizmet binalarında imkanlar dahilinde dezenfekte işlemlerini devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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