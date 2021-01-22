Tunceli’de yaban hayvanları için doğaya 6 ton yem bırakıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yüksek kesimlerde yaban hayvanlarına 6 ton yem desteğinde bulunuldu.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte, bir süre önce etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayvanlarının yaşamını olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığın 1 metreyi aştığı dağlık ve ormanlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Tunceli Valiliği çalışma başlattı.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatları doğrultusunda harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya 6 ton yem bıraktı.

Ekipler, kış boyunca yemleme çalışmalarına devam edecek.

