Tunceli’de yaban hayvanları için doğaya 6 ton yem bırakıldı

Tunceli’de yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya 6 ton yem bırakıldı.

Vali Mehmet Ali Özkan’ın talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kış şartları nedeniyle il genelinde yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve kuşlar için yemleme çalışması yapıldı. Bu kapsamda yaklaşık 6 ton yem yaban hayvanlarının uğrak ve geçiş noktalarına bırakıldı.

Yemleme çalışmalarının kış mevsimi boyunca devam edeceği belirtilirken, vatandaşlardan da sokak hayvanları için de kapılarına su ve mama koymaları istendi.

