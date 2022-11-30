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Tunceli'de yapılması planlanan tesise köylülerden "keçi, arı ve eşekli" tepki

30.11.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de bir grup vatandaş, Sütlüce köyünde yapılması planlanan katı atık depolama tesisini belediye önüne getirdikleri keçi, eşek ve arı kovanıyla protesto etti.

Sütlüce köyü ve çevre köylerin bazı sakinleri, kentte yapılması planlanan tesisin doğaya zarar vereceği gerekçesiyle tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

Köylüler beraberinde getirdikleri 2 keçi, eşek ve arı kovanıyla belediye önüne gelip, projenin yapılmasına tepki gösterdi.

Sütlüce köyü muhtarı İmam Çelik konuşmasında, katı atık depolama tesisinin yapılacağı bölgede inanç yerlerinin olduğunu söyledi.

Herkesin doğaya sahip çıkması gerektiğini ifade eden Çelik, "Biz tesise karşı değiliz ama inanç yerlerimizin üzerine çöp alanı yaptıkları için karşıyız. Bizim bu mazeretimizi herkes göz önünde bulundursun." dedi.

Bölgede arıcılıkla uğraşan Zülfikar Güçlü, köylerindeki 18 hektar ormanlık alanın projenin hayata geçirilmesiyle zarar göreceğini ileri sürdü.

Canlıları ormanların ayakta tuttuğuna işaret eden Güçlü, "Burayı yok etmekle bu canlıları yok edeceksiniz ve bizler de yok olacağız. Oraya sadece çöp tesisinin alanı değil yapılacak yollar da ağaç katliamına neden olacak." ifadelerini kullandı.

Köylülerden Ali Hıdır Kulu, tesisin yapılmasıyla besledikleri hayvanların da zarar göreceğini ve tesisin iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi.

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