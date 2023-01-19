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Tunceli’de yaralı alaca baykuşlar doğa korumaya emanet

19.01.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 alaca baykuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Tunceli’de yaralı alaca baykuşlar doğa korumaya emanet

Tunceli’de iki ayrı noktada kanatları kırık ve yaralı şekilde alaca baykuş gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, alaca baykuşları alarak tedavi ve beslenmelerini yapmak üzere kuruma getirdi. Kanatlarında kırıklar tespit edilen biri dişi biri de erkek olan baykuşların, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinde görevli veteriner hekim tarafından tedavilerine başlandı. Beslenmeleri de ihmal edilmeyen baykuşların iyileşmesi halinde yeniden doğal ortamlarına bırakılacağı belirtildi.

Baykuşgiller familyasına ait bir kuş türü olan alaca baykuşun boyu 37 ile 39 santimetre, kanat açıklığı ise 94 ile 104 santimetre arasında değişiyor. Genellikle ormanlar ve büyük parklarda yaşayan ve geceleri hareketliyken, gündüzleri dinlenerek geçiren bu kuşların ötüşü özellikle geceleri oldukça belirgindir.

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