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Tunceli'de yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

TUNCELİ HABERLERİ  | 26.11.2020 12:09 | Son Güncelleme

Tunceli'de yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, bir vatandaş tarafından kanadı kırık halde bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Pulur Mahallesi'nde yaşayan Şükrü Çolak, evinin civarındaki kavak ağaçları arasında kanadı kırık ve bitkin halde bir baykuş gördü.

Baykuşu bulunduğu yerden alan Çolak, ilçedeki veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner Hekim Ezgi Gün tarafından ilk tedavisi yapılan kuşun, sağ kanadında 3 ayrı kırık olduğu belirlendi.

Yaralı baykuşun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğünce koruma altına alınıp, tedavisi sonrası doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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