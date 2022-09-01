YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de yeni açılan anjiyografi ünitesi hastalara hizmet vermeye başladı

Tunceli'de yeni açılan anjiyografi ünitesi hastalara hizmet vermeye başladı

01.09.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de yeni açılan anjiyografi ünitesi hastalara hizmet vermeye başladı

Tunceli'de yeni açılan anjiyografi ünitesi hastalara hizmet vermeye başladı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kalp ve damar hastalıkları tedavisinde kullanılacak olan koroner anjiyografi ünitesinin hizmete açıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezine en yakın koroner anjiyografi işlemlerinin yapılacağı merkezin 77 kilometre uzaklıkta ve bir saatlik mesafede olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığınca kente gönderilen anjiyografi cihazının kurulumunun tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Anjiyo ünitesinde görevlendirilecek ekibin eğitimlerini Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde almaları sağlanmış, anjiyoda kullanacak malzemelerin tedarik süreci sona ermiştir. Sonuç olarak girişimsel kardiyoloji işlemlerinin yürütülmesi için anjiyografi ünitesinin tüm hazırlıkları tamamlanarak hasta kabulüne başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın da devlet hastanesini ziyaret ederek, yeni açılan anjiyografi ünitesinde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli'deki Günboğazı Göleti'ne 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldıTunceli'deki Günboğazı Göleti'ne 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı
Kayseri'de darbedilen polis memurundan açıklama:Kayseri'de darbedilen polis memurundan açıklama:
Trabzon'da fındık ve mısıra alternatif olarak dikilen aronyada hasat başladıTrabzon'da fındık ve mısıra alternatif olarak dikilen aronyada hasat başladı
Anahtar Kelimeler:
Tunceli tedavi

Tunceli Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:16
Sabah
05:43
Öğle
12:27
İkindi
16:06
Akşam
19:01
Yatsı
20:22
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.