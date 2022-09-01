Tunceli'de yeni açılan anjiyografi ünitesi hastalara hizmet vermeye başladı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kalp ve damar hastalıkları tedavisinde kullanılacak olan koroner anjiyografi ünitesinin hizmete açıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezine en yakın koroner anjiyografi işlemlerinin yapılacağı merkezin 77 kilometre uzaklıkta ve bir saatlik mesafede olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığınca kente gönderilen anjiyografi cihazının kurulumunun tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Anjiyo ünitesinde görevlendirilecek ekibin eğitimlerini Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde almaları sağlanmış, anjiyoda kullanacak malzemelerin tedarik süreci sona ermiştir. Sonuç olarak girişimsel kardiyoloji işlemlerinin yürütülmesi için anjiyografi ünitesinin tüm hazırlıkları tamamlanarak hasta kabulüne başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın da devlet hastanesini ziyaret ederek, yeni açılan anjiyografi ünitesinde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

