YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'deki Düzgün Baba Dağı yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

Tunceli'deki Düzgün Baba Dağı yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

31.08.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nazımiye ilçesine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Kıl köyünde bulunan Düzgün Baba Dağı'nı ziyaret edenler, yörenin inanç ve kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi oluyor

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'de önemli inanç merkezlerinden olan Düzgün Baba Dağı, yaz aylarında çok sayıda yerli ve yabancı turistin gezi rotasında yer alıyor.

Yöre sakinlerince kutsal sayılan Düzgün Baba Dağı, Nazımiye ilçesine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Kıl köyünde bulunuyor.

Yılın her döneminde farklı güzellikler sunan dağ ve çevresi, özellikle haziran-ağustos döneminde yurt içi ve yurt dışından yüzlerce kişinin uğrak yeri oluyor.

Günübirlik turlarla bölgeye gelenler, ilk olarak Düzgün Baba Dağı'nın iki farklı noktasında yer alan cemevlerini ziyaret ediyor.

Buradaki görevlilerden bilgi alan ziyaretçiler, daha sonra dağın zirvesine ulaşmak için zorlu yolculuklarına başlıyor.

- 2 bin 100 rakıma zorlu yolculuk yapıyorlar

Ziyaretçiler, uzun süren yürüyüşün sonunda yaklaşık 2 bin 100 rakımlı dağın zirvesine ulaşıyor.

Zirvedeki mağaraları ve kutsal sayılan alanları gezen turistler, kentin inanç ve kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi oluyor.

Ziyaretçilerden Ali Haydar İmre, AA muhabirine, Düzgün Baba Dağı'nın Alevilik'te oldukça önemli yeri olduğunu söyledi.

Yaklaşık 10 kilometrelik yolculuğun ardından 2 bin 100 rakımlı dağa tırmandıklarını belirten İmre, bölgenin her mevsim doğal güzellikleriyle öne çıktığını dile getirdi.

- "İnançsal anlamda turizmi canlandırıyor"

Dağdaki mağara ve inanç alanlarını gezmenin keyifli olduğunu anlatan İmre, "Yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turist Düzgün Baba Dağı'na akın ediyor. Buraya gelen vatandaşlar dua edip niyazlar dağıtıyor. Tunceli'de Düzgün Baba Dağı inançsal anlamda turizmi canlandırıyor. Bizler de buradan bütün doğaseverlerle sesleniyoruz; gelsinler doğamızı görsünler. Tunceli'nin turizmine ve inanç merkezlerine katkıları olsun." dedi.

Arkeolog Düzgün Tarkan ise Düzgün Baba Dağı'nın gezi rotasının zorlu olduğunu aktardı.

Her yaştan insanın dağa tırmandığını ifade eden Tarkan, şöyle konuştu:

"Yolculuğumuz sırasında ilk başta bizleri Düzgün Baba'nın yaşadığına inanılan ev karşıladı ve orada dileklerin tutulduğu, adakların sunulduğu kaya oyuğu bulunuyordu. Oradan yukarıya çıkınca da bu defa Düzgün Baba'nın taşlardan yapılmış türbesiyle karşılaştık. Gezimizin sonuna doğru insanların dağda kurbanlarını kestikleri ve adaklarını sundukları çeşitli kayalıklardan aşağıya iniş yaptık. Çok görkemli bir dağ ve güzelliği zirveye çıkınca anlaşılıyor. Bu dağdan Tunceli'nin hemen her yeri görülebiliyor."

Ziyaretçilerden Arzu Kahraman da Fransa'dan Tunceli'ye ailesiyle gezmeye geldiğini ve dağın güzelliğine hayran kaldığını söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldüTunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
Ordulu üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybettiOrdulu üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybetti
Kütahya'daki törende fenalaşan gazi oğlu Turgut Kaçmaz hayatını kaybettiKütahya'daki törende fenalaşan gazi oğlu Turgut Kaçmaz hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Tunceli Nazımiye

Tunceli Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:15
Sabah
05:42
Öğle
12:27
İkindi
16:07
Akşam
19:02
Yatsı
20:24
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.