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Tunceli'deki Munzur Dağları sis bulutlarıyla kaplandı

28.11.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'deki Munzur Dağları sis bulutlarıyla kaplandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde sis bulutlarıyla kaplanan Munzur Dağları güzel görüntü oluşturdu.

Kentte bir süredir etkisini sürdüren sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Dağları da mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

Zirveleri karla kaplanan 3 bin rakımlı dağların ve meşe ormanlarının sisle bütünleşmesi seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Kar ve soğuk havadan etkilenen besiciler de yazın çıktıkları yaylalardan köylerine dönmeye başladı.

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