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Tunceli'deki Munzur Vadisi kamping projesiyle turistlerin uğrak yeri olacak

09.06.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'deki Munzur Vadisi'nde inşa edilmesi planlanan "Munzur Kamping" projesi için imza töreni düzenlendi.

Tunceli'deki Munzur Vadisi kamping projesiyle turistlerin uğrak yeri olacak

Kentte son yıllarda devletin sağladığı imkanlarla yapılan yatırımlar ve hayata geçirilmesi planlanan projelerin sayısı artıyor.

Turizmde gelişimini sürdüren kentte, son olarak Munzur Vadisi'nde kamping alanı oluşturulması amacıyla çalışma başlatıldı.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından desteklenen ve İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilecek projeyle, vadideki Yaylagünü köyü civarında taş ev, bungalov ev, çadır ve karavan kamp alanı ile ortak kullanım alanlarını içeren modern konaklama tesisi yapılacak.

Proje kapsamında, Vali Mehmet Ali Özkan'ın katılımıyla Valilik binasında imza töreni düzenlendi.

Törende, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve Vali Yardımcısı Vekili Fırat Yunus Emre Fırat da hazır bulundu.

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Munzur Vadisi Tunceli kamping proje

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