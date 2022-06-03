YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı dron ile görüntülendi

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı dron ile görüntülendi

03.06.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı dron ile görüntülendi

TUNCELİ (AA) - Türkiye'nin önemli milli parklarından Munzur Vadisi Milli Parkı'nın güzelliği dron ile kaydedildi.

İl merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli park, yaklaşık 42 bin hektarlık büyüklüğe sahip.

Zengin bitki örtüsü ve endemik türleriyle öne çıkan milli park, nesli koruma altındaki birçok yaban hayvanına yaşam alanı sunuyor.

Munzur Çayı'nın menderesler oluşturarak geçtiği milli park, havaların iyice ısınmasıyla yeşillenen ağaçlar ve bitkilerle ayrı bir güzelliğe büründü.

Her mevsim farklı manzaralar sunan milli parkı, çevre illerden gelenler de ziyaret ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli ve Kars'ta aç kalan tilkiler yiyecek ararken görüntülendiTunceli ve Kars'ta aç kalan tilkiler yiyecek ararken görüntülendi
Türkiye-Faroe AdalarıTürkiye-Faroe Adaları
Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde Fatma Turgut sahne aldıErciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde Fatma Turgut sahne aldı
Anahtar Kelimeler:
Tunceli

Tunceli Namaz Vakitleri 5 Haziran Pazar

İmsak
03:00
Sabah
04:50
Öğle
12:25
İkindi
16:20
Akşam
19:51
Yatsı
21:33
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.