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Tunceli'deki trafik kazasında bir çocuk öldü, bir kişi yaralandı

TUNCELİ HABERLERİ  | 09.08.2020 12:56 | Son Güncelleme

Tunceli'deki trafik kazasında bir çocuk öldü, bir kişi yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir çocuk yaşamını yitirirken, bir kişi yaralandı.

Pülümür ilçesinden Koçpınar yaylasına giden giden Ali Eroğlu'nun kullandığı 23 LA 897 plakalı otomobil, Bozağakaraderbent köy yolunda şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan 11 yaşındaki Murat Eroğlu olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ali Eroğlu yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Eroğlu, ambulansla Pülümür Toplum Sağlığı Merkezine sevk edildi.

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