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Tunceli'deki trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Osmaniye'de defnedildi

14.07.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'deki trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Osmaniye'de defnedildi

OSMANİYE (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Muzaffer Özcan'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde toprağa verildi.

Muzaffer Özcan'ın (25) cenazesi, yakınları tarafından Bahçe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin morgundan alındıktan sonra Kaman Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki cenaze törenine, Özcan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Belediye Bakanı İbrahim Baz, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Özcan'ın naaşı toprağa verildi.

Uzman çavuş Burak Kurtağan idaresindeki 01 BRK O9 plakalı otomobil, dün, Tunceli-Ovacık kara yolunun Değirmendere mevkisinde elektrik direğine çarpmış, araçta yolcu olarak bulunan uzman çavuş Muzaffer Özcan, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kurtağan da tedavisi için askeri helikopterle Elazığ'a sevk edilmişti.

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trafik kazası Tunceli Osmaniye

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