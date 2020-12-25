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Tunceli’den FKA’ya sunulan 5 turizm projesi kabul edildi

TUNCELİ HABERLERİ  | 25.12.2020 12:45 | Son Güncelleme

Tunceli’den Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 2020 Yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programına sunulan 5 proje, başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Çemişgezek Kaymakamlığı tarafından FKA’ya sunulan “Urartu Mağaraları Turizme Açılıyor” projesi kapsamında Çemişgezek İn Deliklerine erişimi sağlamak üzere asma köprü, yürüyüş yolu ve aydınlatma işleri yapılacağı belirtildi.Açıklamada, İl Özel İdaresi tarafından sunulan ‘Jeotermal Suyun Sağlık Turizmine Kazandırılması’projesi kapsamında özel sektör tarafından yapılması planlanan 4 yıldızlı otelin kullanımına sunmak üzere jeotermal suyun 4 bin 200 metre taşınacağı kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sunulan “Ovacık 4 Mevsim Kayak Keyfi Yaşatıyor” projesi ile Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından sunulan “Tunceli’nin İnanç Kapıları Ocaklar ve Ziyaretlerde Altyapı İyileştirilmesi” projesi kapsamında 7 inanç merkezinin altyapı eksiklikleri giderileceği, yine Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından sunulan “Tunceli’de Alternatif Kamping Alanı” projesi kapsamında Pülümür Vadisinde ortak kullanım alanlarını barındıran çadırlı kamp alanı yapılacağı ifade edildi.FKA tarafından desteklenecek projelerin ilin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağı da belirtildi.

Tunceli’den FKA’ya sunulan 5 turizm projesi kabul edildi

Tunceli’den Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 2020 Yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programına sunulan 5 proje, başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Çemişgezek Kaymakamlığı tarafından FKA’ya sunulan “Urartu Mağaraları Turizme Açılıyor” projesi kapsamında Çemişgezek İn Deliklerine erişimi sağlamak üzere asma köprü, yürüyüş yolu ve aydınlatma işleri yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, İl Özel İdaresi tarafından sunulan ‘Jeotermal Suyun Sağlık Turizmine Kazandırılması’projesi kapsamında özel sektör tarafından yapılması planlanan 4 yıldızlı otelin kullanımına sunmak üzere jeotermal suyun 4 bin 200 metre taşınacağı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sunulan “Ovacık 4 Mevsim Kayak Keyfi Yaşatıyor” projesi ile Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından sunulan “Tunceli’nin İnanç Kapıları Ocaklar ve Ziyaretlerde Altyapı İyileştirilmesi” projesi kapsamında 7 inanç merkezinin altyapı eksiklikleri giderileceği, yine Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından sunulan “Tunceli’de Alternatif Kamping Alanı” projesi kapsamında Pülümür Vadisinde ortak kullanım alanlarını barındıran çadırlı kamp alanı yapılacağı ifade edildi.
FKA tarafından desteklenecek projelerin ilin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağı da belirtildi.

Tunceli’den FKA’ya sunulan 5 turizm projesi kabul edildi

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