Tunceli’den KADES uygulamasına destek

Tunceli’de valilik koordinesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) kapsamında videolarla da uygulama anlatılarak çalışma yürütülüyor.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına başlatılan KADES kapsamında Tunceli’de da çalışmalar yapılıyor. Jandarma ve emniyet yetkilileri, belli periyotlarda kentin farklı noktalarında kurdukları stantlarla uygulama hakkında bilgilendirme yaparken, çekilen videolarla da uygulamanın önemine dikkat çekiliyor. Valilik koordinesinde hazırlanan videoda, kadın ve erkekler “Artık Şiddete Sessiz Kalmak Yok!”, “Artık Daha Fazla Bahane Yok!”, “Artık Görmezden Gelmek Yok,!”, “Sessizliği Durdurun” şeklinde mesajlar veriyor.



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