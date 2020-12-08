YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tuncelili depremzedelere ısıtıcı ve hijyen paketi desteği

Tuncelili depremzedelere ısıtıcı ve hijyen paketi desteği

TUNCELİ HABERLERİ  | 08.12.2020 09:22 | Son Güncelleme

Elazığ depreminde Tunceli’de evleri hasar gören ailelere Türk Kızılayı tarafından elektrikli ısıtıcı ve hijyen paketi desteğinde bulunulmaya başlandı.Tunceli’de 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen depremde evleri zarar gören vatandaşlara destek devam ediyor.

Elazığ depreminde Tunceli’de evleri hasar gören ailelere Türk Kızılayı tarafından elektrikli ısıtıcı ve hijyen paketi desteğinde bulunulmaya başlandı.
Tunceli’de 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen depremde evleri zarar gören vatandaşlara destek devam ediyor. Bu kapsamda 430 aile için Türk Kızılayı tarafından elektrikli ısıtıcı ve hijyen paketi temin edildi.Merkez, Pertek ve Mazgirt İlçesi’nde aileler için getirilen ısıtıcı ve hijyen paketleri dağıtılmaya başlandı.
Türk Kızılayı Tunceli Şube Başkanı Gökhan Arasan, Mazgirt İlçesi’nde başlatılan yardımın diğer kurumlarla koordineli şekilde merkez ve Pertek İlçesi’nde de devam edeceğini belirterek, evleri hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Gülistan Doku hakkında açıklamaGülistan Doku hakkında açıklama
1/

Tunceli Namaz Vakitleri 8 Aralık Salı

İmsak
05:53
Sabah
07:21
Öğle
12:19
İkindi
14:45
Akşam
17:06
Yatsı
18:29

Tunceli Nöbetçi Eczaneler 8 Aralık Salı

Meltem Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.