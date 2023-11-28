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Tuncelili dünya şampiyonu sporcu memleketinde coşkuyla karşılandı

28.11.2023 10:58 | Son Güncelleme:
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Kick Boks dünya şampiyonu olan Tuncelili sporcu Erivan Barut, memleketi Tunceli’de coşkuyla karşılandı.

Tuncelili dünya şampiyonu sporcu memleketinde coşkuyla karşılandı

Dersim Kick Boks Spor Kulübü sporcusu Erivan Barut, 17-25 Kasım tarihlerinde Portekiz’in Lizbon şehrinde düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazandı. Şampiyonanın ardından memleketine dönen Barut, ailesi, antrenörleri, sporcu arkadaşları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, eski milletvekili Polat Şaroğlu, Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun ve kurum amirleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Dersim Kick Boks Spor Kulübü’nde düzenlenen karşılamada duygusal anlar yaşayan Erivan Barut, “Hiçbir sporcu kolay yetişmiyor. Çok ciddi emek vermek gerekiyor. Ben bu yolda bir rol model olduğum için mutlu ve gururluyum. İnanıyorum ki benim yolumdan çok sporcu gelecek. Bugünlere gelmeme vesile olan aileme, antrenörlerime çok teşekkür ediyorum. İlimizde bir çok sporcuya ciddi destek verip önünü açıyorlar. Ben de bunlardan biriyim. Şimdi beden eğitimi öğretmeni oldum. Bunun da ayrı gururunu yaşıyorum. Umarım ilimiz, ülkemiz için her şey daha güzel olur” dedi.

Sporcusunu tebrik eden antrenör Gürsel Tayam, “Erivan, üç ayrı branşta şampiyon bir sporcumuz. Her yıl olduğu gibi ilimize bu başarıları getirmeye devam edeceğiz. Erivan, bu anlamda iyi bir örmek. Dünya şampiyonasında ülkemize on şampiyonluk geldi ve bunu getirenlerden bir tanesi Tuncelili, bu çok önemli. Bunu hep birlikte başardık. Valimizin, il müdürümüzün, belediye başkanımızın ciddi destekleri oldu. İnşallah Erivan’ı örnek alarak daha güzel sporcularımız çıkacak” diye konuştu.

Anne Kibar Barut kızının hep başarılı olacağına inandığını söylerken, Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci ise "Erivan bizim için gerçekten kişiliği ve sporuyla örnek biri. Tunceli’miz için bir rol model. Böyle sporcularımızın sayısının artması için hepimize büyük iş düşüyor. Ben Tunceli Spor İl Müdürü olarak Tunceli’den böyle bir yeteneğin çıkmış olmasından mutlu ve gururluyum. İnşallah, Erivan diğer sporculara örnek olur. Yüzlere, binlerce Erivan gibi sporcularımız çıkar. Bu potansiyel Tunceli’de var. İnşallah zamanla hep beraber daha güzel ve başarılı işlere imza atarız" şeklinde konuştu.

Ekinci, destelerinden ötürü bakanlık ve valiliğe de teşekkür etti.
Şampiyon sporcu Erivan Barut, hep sporcu arkadaşları hem de kendisini karşılamaya gelenlerle bol bol fotoğraf çektirdi.

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