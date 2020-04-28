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Tuncelili "Fadime teyze"nin yaptığı niyazları komşularına "vefalı eller" dağıttı

TUNCELİ HABERLERİ  | 28.04.2020 13:53 | Son Güncelleme

Tuncelili "Fadime teyze"nin yaptığı niyazları komşularına "vefalı eller" dağıttı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, kronik rahatsızlığı olduğu için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan bir kadının yaptığı niyazları evine gelen polis ve bekçi komşularına dağıttı.

Esentepe Mahallesi'nde oturan ve kronik rahatsızlığı bulunması dolayısıyla valiliğin aldığı Kovid-19 önlemleri çerçevesinde sokağa çıkması kısıtlanan 53 yaşındaki Fadime Toron, evinde komşuları için niyaz hazırladı.

Sokağa çıkamadığı için 155'i arayan Toron, niyazlarının komşularına dağıtılması için destek istedi.

Toron'un evine gelen Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki bir bayan polis ve bekçi de kadının hazırlayıp tepsiye koyduğu niyazları tek tek dolaşarak mahalledeki vatandaş ve esnafa dağıttı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki kahramanlarımız sağ olsunlar Esentepe Mahallemizden kıymetli Fadime teyzemizin yaptığı niyazları onun adına dağıttı." ifadesini kullandı.

Vali Sonel, vatandaşlar evde kalmaları çağrısında bulundu.

Tunceli'de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

Kentte 112, 155 ve 156 numaralı destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, polis ve jandarma ekipleri başta olmak üzere, gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.

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"Vefa Sosyal Destek Grubu" tunceli Tunceli Valisi Tuncay Sonel

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