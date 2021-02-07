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Tuncelili gurbetçilerden sokak hayvanlarına mama desteği

07.02.2021 10:57 | Son Güncelleme:
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Tuncelili gurbetçilerin gönderdiği yaklaşık 5 bin TL ile ile mama alınarak sokak hayvanları beslendi.Almanya’da yaşayan Tuncelili Ali Kadir Tanrıverdi, çetin geçen kış şartları nedeniyle zor durumda olan sokak hayvanları için yaşadığı ülkede kampanya başlattı.

Tuncelili gurbetçilerin gönderdiği yaklaşık 5 bin TL ile ile mama alınarak sokak hayvanları beslendi.
Almanya’da yaşayan Tuncelili Ali Kadir Tanrıverdi, çetin geçen kış şartları nedeniyle zor durumda olan sokak hayvanları için yaşadığı ülkede kampanya başlattı. Kampanya kapsamında toplanan yaklaşık 5 bin TL ile mama alındı. Alınan mamalar merkez ve köylerdeki sokak hayvanlarına dağıtılmaya başlandı.
Sembolik bir kampanya başlattıklarını belirten Tanrıverdi, “Bağışlarla aldığımız mamaları sokaklarda yaşayan dostlarımıza ulaştırdık. Duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu tür çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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