Tuncelili karateci Nil'in yüreği minik ama hedefleri büyük

Küçük yaşına rağmen hedeflerini büyük tutan Gezer'in, Hollanda Karate Federasyonu tarafından internet üzerinden düzenlenen 1. International Amsterdam e-Karate Kupası'nda kumitede 8 yaş altın da birinci oldu.

Kentteki Diyap Ağa İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Nil Gezer, annesi Semra Can Gezer'in çocukluk hayallerinden biri olan karateye iki yıl önce ilgi duyarak başladı.

Ağabeyi ile geldiği karate kursundan büyük keyif aldığını ifade eden Gezer, "Karateye ilk başladığımda değişik geldi ve sonradan alıştım. Buradaki arkadaşlarımla aram çok iyi. Onlarla maç yapıyoruz. Karatedeki hareketlere çalışıyoruz. Çubuklarda uygulama yapıyoruz. Lapalarla teknik çalışıyoruz. İlerde milli sporcu olup, başarılar elde etmek istiyorum." diye konuştu.

Anne Semra Can Gezer ise kızı gibi kendisinin de çocukluk yıllarında karateye ilgi duyduğunu anlattı.

Karateci olmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu aktaran Gezer, şunları kaydetti:

"Bulunduğum yer hem ilçe hem de karate okulu bulunmadığı için hayalimi gerçekleştiremedim. Ben de bu hayalimi çocuklarım için gerçekleştirmek istedim. Oğlum ve kızımı karateye yönlendirdim. Nil, karateye başladığında 5 yaşındaydı. Küçüktü ama hep hevesli ve istekliydi."

Annesi olarak kızıyla gurur duyduğunu dile getiren Gezer, "Onun bu azmini görünce çok mutlu oluyorum. Benim istediğim bir şeyi kızım başarıyor ve isteyerek yapıyor. Ben kızımı bu şekilde gördükçe hayalimi gerçekleştirmiş kadar mutlu oluyorum." şeklinde konuştu.