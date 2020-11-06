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Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

TUNCELİ HABERLERİ  | 06.11.2020 12:12 | Son Güncelleme

İstanbul’da vefat eden Kıbrıs Gazisi Haydar Yıldız (67), memleketi Tunceli’de düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Haydar Yıldız İstanbul’da hayatını kaybetti.

İstanbul’da vefat eden Kıbrıs Gazisi Haydar Yıldız (67), memleketi Tunceli’de düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Haydar Yıldız İstanbul’da hayatını kaybetti. Yıldız’ın naaşı memleketi Tunceli’ye getirildi. Tunceli’de Hacı Bektaş-ı Vekili Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi’nde Yıldız için askeri tören düzenlendi. Törene Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naim Tavlı, Vali Yardımcısı Osman Şahin, gazinin yakınları, gaziler ve kurum amirleri katıldı.
Cenaze namazının kılınmasının ardından Yıldız’ın naaşı Nazımiye İlçesi’ne bağlı Büyükyurt Köyü’ne götürülerek toprağa verildi.

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