Tunceli'nin Aşağı Doluca köyü doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin doğal ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan Nazımiye ilçesindeki Aşağı Doluca köyü her mevsim farklı doğasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Kentte en yüksek rakıma sahip ilçelerden biri olan Nazımiye, sahip olduğu koç başlı mezarlar, şelaleler, yaban hayatı varlığı ve yöresel mimariyle inşa edilmiş köy evleriyle görülmeye değer güzellikler sunuyor.

İlçe merkezine yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan ve kaplıcalarıyla ünlü Aşağı Doluca köyünde de şu sıralar sonbahardan kalma günler yaşanıyor.

Doğusunda Elazığ'ın Karakoçan, kuzeyinde ise Bingöl Yayladere ilçeleri ile sınırı bulunan köy, her mevsim farklı güzelliklere bürünüyor.

Kar yağışının çok az olduğu ve yaban hayatı açısından büyük öneme sahip köyde, nesli koruma altında olan su samuru, yaban keçisi ve vaşak gibi hayvanların yanı sıra Pembelik Barajı kıyısında kurulu olması sebebiyle de her yıl çok sayıda leylek, angıt, balıkçıl ve flamingo gibi birçok göçmen kuş türleri yaşıyor.

Köydeki Eşek Adası'nın da genellikle gün doğumu öncesi ya da öğle saatlerinde baraj gölünde oluşan yansımalar, yöredeki doğasever ve fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor.