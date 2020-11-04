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Tunceli’nin bir ilçesi, Covid-19 önlemleri kapsamında ikameti olmayanlara kapatıldı

TUNCELİ HABERLERİ  | 04.11.2020 09:44 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Mazgirt İlçesi Koronavirüs (Covid-1) nedeniyle ikametgahı bulunmayan vatandaşların bir hafta süreyle ilçe ile bağlı köylerine giriş çıkışları yasaklandı.Mazgirt Kaymakamı Muhammed Şahin başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında çoklu vaka ve temaslıların bulunması nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ikameti bulunmayanların, bir hafta süreyle ilçe merkezi ve köylerine giriş çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi.Kurul, gerek duyulması halinde sürenin bir hafta süreyle uzatılabileceği yönünde de karar aldı.İlçede Sağlık Müdürlüğü koordinesinde filyasyon ekiplerinin de çalışma yaptığı kaydedildi.

Tunceli’nin bir ilçesi, Covid-19 önlemleri kapsamında ikameti olmayanlara kapatıldı

Tunceli’nin Mazgirt İlçesi Koronavirüs (Covid-1) nedeniyle ikametgahı bulunmayan vatandaşların bir hafta süreyle ilçe ile bağlı köylerine giriş çıkışları yasaklandı.
Mazgirt Kaymakamı Muhammed Şahin başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında çoklu vaka ve temaslıların bulunması nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ikameti bulunmayanların, bir hafta süreyle ilçe merkezi ve köylerine giriş çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi.Kurul, gerek duyulması halinde sürenin bir hafta süreyle uzatılabileceği yönünde de karar aldı.
İlçede Sağlık Müdürlüğü koordinesinde filyasyon ekiplerinin de çalışma yaptığı kaydedildi.

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