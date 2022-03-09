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Tunceli'nin Hozat-Ovacık kara yolu çığ tehlikesi nedeniyle kapatıldı

09.03.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'nin Hozat-Ovacık kara yolu çığ tehlikesi nedeniyle kapatıldı

TUNCELİ (AA) - Hozat-Ovacık kara yolu çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının günlük yaşamı zorlaştırdığı belirtildi.

Çığ tehlikesi nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolunun ulaşıma kapatıldığı kaydedilen açıklamada, vatandaşların alternatif yol güzergahlarını kullanmaları istendi.

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