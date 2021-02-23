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Tunceli’ye 25 milyon 926 bin TL sosyal destek

23.02.2021 09:56 | Son Güncelleme:
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Tunceli’ye 25 milyon 926 bin TL sosyal destek

Tunceli Valiliği, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında toplam 25 milyon 926 bin 722 TL destek sağlandığını bildirdi.Valilik tarafından desteklere ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli’ye Sosyal Destek Programı Faz1, Faz2 ve Faz3 kapsamında 10 bin 750 haneye 8 milyon 750 bin lira, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kapsamında 970 haneye 970 bin TL olmak üzere toplam 9 milyon 720 bin lira destek sağlandı.

Tunceli Valiliği, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında toplam 25 milyon 926 bin 722 TL destek sağlandığını bildirdi.
Valilik tarafından desteklere ilişkin yapılan açıklamada, "Tunceli’ye Sosyal Destek Programı Faz1, Faz2 ve Faz3 kapsamında 10 bin 750 haneye 8 milyon 750 bin lira, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kapsamında 970 haneye 970 bin TL olmak üzere toplam 9 milyon 720 bin lira destek sağlandı. Aynı kapsamda kısa çalışma ödeneği olarak bin 89 kişiye 8 milyon 809 bin 112 TL, 991 kişiye nakdi ücret desteği olarak 4 milyon 426 bin 600 TL, 655 kişiye işsizlik ödeneği olarak 2 milyon 491 bin 999 TL, 426 kişiye normalleşme desteği olarak da 479 bin 011 TL ödeme yapıldı" denildi.
Toplam, 25 milyon 926 bin 722 TL’lik destek sağlandığının belirtildiği açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür edildi.

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