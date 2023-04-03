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Tünektepe Teleferik hizmete başlıyor

03.04.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllık ağır bakımları ve tüm testleri tamamlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri, 4 Nisan Salı gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Tünektepe Teleferik hizmete başlıyor

605 rakımlı Tünektepe’ye çıkarak ziyaretçilere eşsiz bir Antalya manzarası keyfi sunan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri’nin bakımları tamamlandı. Bakım çalışmaları çerçevesinde teleferik kabinlerinin teknik bakımları, direk ve hat bakımları, alt ve üst istasyon bakımları yapıldı. Ziyaretçilere daha konforlu ve güvenli hizmet sunabilmek adına yapılan detaylı bakım çalışmaları sonrasında Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri Antalyalılara ve kentimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere Pazartesi hariç haftanın 6 günü 10.00-18.30 teleferik gişe, 10.00-18.00 Tüneketepe Sosyal tesis dönüşü olmak üzere hizmet verecek.

4 NİSAN’DA HİZMETE AÇILIYOR

Bakım çalışmaları bünyesinde teleferik kabinlerinin teknik bakımları, direk ve hat bakımları, alt ve üst istasyon bakımları yapıldı. 23 Ocak tarihi itibariyle 2023 yılı ağır bakımına giren teleferikte, halatların tahribatsız muayenesi, kabin kaydırma(klem basınç) testleri, ana ve yedek motor bakımları, güç aktarma sistemi bakımları, tüm hidrolik sistemlerin yenilenmesi, istasyon içi hızlanma yavaşlama kasnakları, 9 direkte makara, mil, lastik değişimleri, güçlendirme ayarları, kabinlerin bağlantı klemleri bakımları gerçekleştirildi. Ana tahrik sistemi filtreleri, yağ değişimleri, hız ölçer, rüzgar ölçer, fren sistemi elemanları değişimi gibi birçok kalemde işlem tesis edildi. Ayrıca temel beton dayanım testleri de gerçekleştirildi. Testleri yapılan teleferik, 4 Nisan 2023 Salı günü vatandaşların kullanımına sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
antalya

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