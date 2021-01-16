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Tünektepe Teleferik’e bakım molası

16.01.2021 12:38 | Son Güncelleme:
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Tünektepe Teleferik’e bakım molası

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri yıllık periyodik bakıma giriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri yıllık periyodik bakıma giriyor. Bakım çalışmaları sebebiyle Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren bir süre hizmet veremeyecek.
605 rakımlı Tünektepe’ye çıkarak ziyaretçilere eşsiz bir Antalya manzarası keyfi sunan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri pandemi süreciyle daha etkin mücadele edebilmek ve tesislerin rutin yıllık bakımları sebebiyle 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren hizmetlerine ara veriyor. Bakım çalışmaları sonrasında Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri yeniden ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye devam edecek.

Kapsamlı bakım yapılacak
Gerçekleştirilecek bakım çalışmaları kapsamında teleferik kabinlerinin teknik bakımları, direk ve hat bakımları, alt ve üst istasyon bakımları yapılacak. Teleferiğin hareketli ve mekanik parçaları kontrol edilecek. Sosyal tesislerde ise ziyaretçilere daha kaliteli ve konforlu bir hizmet sunabilmek için temizlik, genel bakım, düzenleme ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Tünektepe Teleferik’e bakım molası

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