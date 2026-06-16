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Tunus'tan Dünya Kupası oynanırken sürpriz değişiklik kararı!

Tunus Milli Takımı, Dünya Kupası’na 5-1’lik İsveç mağlubiyetiyle başlanmasının ardından görevine son verilen Teknik Direktör Sabri Lamouchi’nin yerine Herve Renard’ı getirdi.

Tunus'tan Dünya Kupası oynanırken sürpriz değişiklik kararı!
Emre Şen

Tunus Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki ilk maçında İsveç’e 5-1 mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı. Turnuvanın kalan bölümü için vakit kaybetmeden teknik direktör arayışlarına başlayan Tunus, göreve Fransız çalıştırıcı Herve Renard’ı getirdi.

Herve Renard, daha önce 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı’nı çalıştırdı. Kupayı şampiyon olarak tamamlayan Arjantin Milli Futbol Takımı’nı turnuvada mağlup eden tek takım olan Suudi Arabistan, Renard yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Tunus, F grubunda yer aldığı turnuvanın 2. maçında Japonya, 3. maçında ise Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Tunus dünya kupası
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