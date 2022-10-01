Tüpraş İskelesi'ndeki deniz kirliliği temizlendi

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kocaeli Tüpraş İskelesi'nde Türk bayraklı bir geminin asfalt yüklemesi sırasında, hortumun kopması nedeniyle, meydana gelen kirlilik sonrası, deniz, gemi ve rıhtımın titizlikle temizlendiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kocaeli Tüpraş İskelesi'nde T. ADALYN gemisinin asfalt yüklemesi sırasında hortumun kopması nedeniyle meydana gelen kirlilik sonrası deniz, gemi ve rıhtım titizlikle temizlenmiş olup çalışmalara katılan kıyı tesisi yetkililerine ve gemi personeline katkıları için teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

