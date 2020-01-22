Tüpraş İzmir Rafinerisi'ne enerji verimliliği ödülü

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, Tüpraş olarak rafinerilerde enerji yoğunluklarını düşürüp maliyetleri azaltırken çevresel etkileri de en aza indirmek hedefiyle çalıştıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Projeyle yıllık yaklaşık 300 bin gigakalori (Gcal) enerji tasarrufu elde edildiği kaydedilen açıklamada, bu rakamın 39 bin hanenin yıllık doğal gaz tüketimine karşılık geldiği ve sağlanan enerji tasarrufuyla yaklaşık yıllık 95 bin ton karbondioksitin atmosfere salımının engellendiği ifade edildi.

“Türkiye'deki ham petrol işleme kapasitesinin yaklaşık yüzde 18'i ile ülkemizdeki en yüksek kapasiteye sahip olan U-7000 Ham Petrol Ünitesi’nde verimlilik, emniyet ve güvenilirliği daha üst düzeylere taşımak amacıyla çalışmalarımıza 4 yıl önce başladık. 24 aylık yenileme ve modernizasyon sürecinin sonrasında ünitenin sürdürülebilir kapasitesini artırmanın yanı sıra, teknolojisini de daha güvenilir ve verimli hale getirdik. Projenin devreye alınmasıyla, U-7000 Ham Petrol Ünitesi'nin enerji tüketimini 34 Gcal/saat azalttık, ünite veriminde de yüzde 2 artış sağladık."

