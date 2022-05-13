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  4. Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi'ne iki ayrı "yeşil bina" sertifikası

Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi'ne iki ayrı "yeşil bina" sertifikası

13.05.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi'ne iki ayrı "yeşil bina" sertifikası

İSTANBUL (AA) - Tüpraş, Kırıkkale Rafinerisi bünyesindeki çevreye duyarlı binalarıyla LEED Gold Sertifikası almaya hak kazandı.

Tüpraş'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin, Tüpraş Akademi ile Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü binaları çevreye duyarlı yapı "yeşil bina" olarak tescillendi.

Her iki projede kullanılan tüm malzemeler LEED danışman firması görüşleri doğrultusunda sertifikasyona uygun olarak seçildi. Binaların tasarım süreci de sertifikasyon kriterlerine uygun olarak yürütüldü.

Tüpraş Akademi binasının mevcutta atıl durumda bulunan yapının modernizasyonu yoluyla inşa edilmiş olması da sürecin verimliliğini artırdı.

Yeşil binalar, klasik binalara göre ortalama yüzde 30 daha az enerji tüketiyor. Gün ışığından en üst düzeyde yararlanarak, enerji analizi sayesinde enerjiyi en verimli şekilde kullanıyor. Yeşil binaların su tüketimi de oldukça düşük olduğundan, peyzaj alanlarında yağmur suyunun kullanılması gibi çeşitli metotlarla yüzde 50 su tasarrufu yapılabiliyor.

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