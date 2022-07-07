Tüpraş, Türkiye'nin ilk sürdürülebilir havacılık yakıtı üretim tesisini hayata geçirecek

Tüpraş, sürdürülebilir havacılık yakıtı üretme planı kapsamında teknoloji şirketlerinden Honeywell ile lisans anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş, kurulması planlanan UOP Ecofining tesisinde, atık hammaddeyi sürdürülebilir havacılık yakıtına, yenilenebilir dizele ve diğer ürünlere dönüştürecek.

Açıklamada, şirketin İzmir rafinerisinde atık bitkisel ve hayvansal yağlardan biyoyakıt üretilmesi için harekete geçildiği belirtilerek, "Tüpraş, UOP Ecofinin teknolojisinin kullanımı için dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Honeywell ile lisans anlaşması imzalayarak biyoyakıt üretimi için düğmeye bastı." ifadesine yer verildi.

Buna göre, kurulması planlanan Ecofining tesisi sayesinde, Tüpraş, günde yaklaşık 8 bin 300 varil atık ham maddeyi sürdürülebilir havacılık yakıtına, yenilenebilir dizele ve diğer ürünlere dönüştürmeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Kemaloğlu, "Hava taşımacılığında biyoyakıtların sektörün karbonsuzlaşmasında önemli rolü olmasını bekliyoruz. Yatırımlarımızla 2030 yılında 400 bin ton biyoyakıt ham maddesi işlemeyi öngörüyor, 2035 sonrası dönemde ise Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı üretim kapasitemizi 3 katına çıkararak bu alanda da Türkiye’nin en büyük tedarikçisi olmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Honeywell Türkiye, İsrail ve Orta Asya Başkanı Uygar Doyuran ise, projenin Türkiye'de ilk olması bakımından önemli olduğuna dikkati çekti.

