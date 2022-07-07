YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Tüpraş, Türkiye'nin ilk sürdürülebilir havacılık yakıtı üretim tesisini hayata geçirecek

Tüpraş, Türkiye'nin ilk sürdürülebilir havacılık yakıtı üretim tesisini hayata geçirecek

07.07.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüpraş, Türkiye'nin ilk sürdürülebilir havacılık yakıtı üretim tesisini hayata geçirecek

Tüpraş, sürdürülebilir havacılık yakıtı üretme planı kapsamında teknoloji şirketlerinden Honeywell ile lisans anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş, kurulması planlanan UOP Ecofining tesisinde, atık hammaddeyi sürdürülebilir havacılık yakıtına, yenilenebilir dizele ve diğer ürünlere dönüştürecek.

Açıklamada, şirketin İzmir rafinerisinde atık bitkisel ve hayvansal yağlardan biyoyakıt üretilmesi için harekete geçildiği belirtilerek, "Tüpraş, UOP Ecofinin teknolojisinin kullanımı için dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Honeywell ile lisans anlaşması imzalayarak biyoyakıt üretimi için düğmeye bastı." ifadesine yer verildi.

Buna göre, kurulması planlanan Ecofining tesisi sayesinde, Tüpraş, günde yaklaşık 8 bin 300 varil atık ham maddeyi sürdürülebilir havacılık yakıtına, yenilenebilir dizele ve diğer ürünlere dönüştürmeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Kemaloğlu, "Hava taşımacılığında biyoyakıtların sektörün karbonsuzlaşmasında önemli rolü olmasını bekliyoruz. Yatırımlarımızla 2030 yılında 400 bin ton biyoyakıt ham maddesi işlemeyi öngörüyor, 2035 sonrası dönemde ise Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı üretim kapasitemizi 3 katına çıkararak bu alanda da Türkiye’nin en büyük tedarikçisi olmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Honeywell Türkiye, İsrail ve Orta Asya Başkanı Uygar Doyuran ise, projenin Türkiye'de ilk olması bakımından önemli olduğuna dikkati çekti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Yakub'u resmi törenle karşıladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Yakub'u resmi törenle karşıladı
Sancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldüSancaktepe'de tahta paletlerde başlayan ve binaya da sıçrayan yangın söndürüldü
GÜNCELLEME 2 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldüGÜNCELLEME 2 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü

Ankara Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:27
Sabah
05:20
Öğle
12:58
İkindi
16:55
Akşam
20:27
Yatsı
22:12
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yara izleri daha kötü olmasın! Yara izi iyileşirken en çok...

Yara izleri daha kötü olmasın! Yara izi iyileşirken en çok...

Ampul ve patatesle sorunu anında çözün! Nasıl mı...?

Ampul ve patatesle sorunu anında çözün! Nasıl mı...?

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

Bir dönem Doktorlar'da yer aldı! Sert ifadeleri dikkat çekti

Bir dönem Doktorlar'da yer aldı! Sert ifadeleri dikkat çekti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.