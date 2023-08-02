Tur 90+2'de geldi! Galatasaray'ın Zalgiris'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Olimpija Ljubljana oldu

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan temsilcimiz Galatasaray bu turda Litvanya'nın Zalgiris ekibi ile karşı karşıya gelmiş, deplasmanda oynanan mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Sarı-Kırmızılılar'ın bu akşam oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi turu geçmesi halindeki rakibi de netleşti. Temsilcimiz Litvanya ekibi Zalgiris'i elemesi halinde 3. ön eleme turunda Sloven ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.
Slovenya ekibi, 2'nci turda karşılaştığı Bulgaristan temsilcisi Ludogorets’i 1-1'lik ilk maçın ardından sahasında 2-1'lik skorla geçerek adını üst tura yazdırdı. Olimpija Ljubljana'ya turu getiren gol 90+2'nci dakikada geldi. Ludogorets ise 90+12'nci dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.