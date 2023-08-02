SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Tur 90+2'de geldi! Galatasaray'ın Zalgiris'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Olimpija Ljubljana oldu

Tur 90+2'de geldi! Galatasaray'ın Zalgiris'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Olimpija Ljubljana oldu

02.08.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan temsilcimiz Galatasaray, ilk maçında Zalgiris ile 2-2 berabere kalırken rövanş karşılaşmasında bu akşam tur için sahaya çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı karşılaşma öncesi 3. ön eleme turundaki rakipte belli oldu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan temsilcimiz Galatasaray bu turda Litvanya'nın Zalgiris ekibi ile karşı karşıya gelmiş, deplasmanda oynanan mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:30
Galatasaray Galatasaray
-
Zalgiris Vilnius Zalgiris Vilnius

RAKİP BELLİ OLDU

Olimpija-_E2_80_93-Ludogorets-nogomet-1.8.2023-prenos-v-zivo-live-stream-Sport-Klub-1-SK1-kvalifikacije-Liga-prvakov-1024x540

Sarı-Kırmızılılar'ın bu akşam oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi turu geçmesi halindeki rakibi de netleşti. Temsilcimiz Litvanya ekibi Zalgiris'i elemesi halinde 3. ön eleme turunda Sloven ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

90+2'DE TURLADILAR

6e9927280dae583851ce-nk-olimpija-ludogorec

Slovenya ekibi, 2'nci turda karşılaştığı Bulgaristan temsilcisi Ludogorets’i 1-1'lik ilk maçın ardından sahasında 2-1'lik skorla geçerek adını üst tura yazdırdı. Olimpija Ljubljana'ya turu getiren gol 90+2'nci dakikada geldi. Ludogorets ise 90+12'nci dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zimbru Fenerbahçe maçı sonucu: Zimbru Chisinau Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?Zimbru Fenerbahçe maçı sonucu: Zimbru Chisinau Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Fenerbahçe, Zimbru karşısında kaldığı yerden devam etti!Fenerbahçe, Zimbru karşısında kaldığı yerden devam etti!
Galatasaray, Kerem Demirbay'ı resmen açıkladı!Galatasaray, Kerem Demirbay'ı resmen açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray rakip şampiyonlar ligi UEFA Şampiyon ligi sezon maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor! 'Görüntüleri izleyemedim' Öldürülen gencin babası anlattı: "Bunu WhatsApp'ta paylaştım"
Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor! 'Görüntüleri izleyemedim' Öldürülen gencin babası anlattı: "Bunu WhatsApp'ta paylaştım"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Estetik ameliyattan sonra kabusu yaşadı! “Ölüyormuş gibi hissettim”

Estetik ameliyattan sonra kabusu yaşadı! “Ölüyormuş gibi hissettim”

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.