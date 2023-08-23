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  4. Tur minibüsü önce bariyere, sonra yayaya çarptı: 2 yaralı

Tur minibüsü önce bariyere, sonra yayaya çarptı: 2 yaralı

23.08.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan tur minibüsü önce bariyerlere, ardından bir yayaya çarptı. Kazada yaya ağır, minibüsteki bir turist ise hafif yaralandı.

Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Çolaklı Kapalı Pazar Yeri yakınında meydana geldi. Antalya istikametine seyir halindeki Uğur Olgun’un kullandığı 58 AEH 272 plakalı tur minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan çelik bariyerlere çarptı. Minibüs daha sonra yaya olarak giden 74 yaşındaki Mehmet Ateş’e çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Tekerlerinden bir tanesi de kopan minibüsteki Fransız turist Laurent Kalcan ise hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mehmet Ateş’in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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