Tur operatörleri Ünye'de buluştu

Türkiye'nin farklı şehirlerinden 40 tur operatörü Ordu'nun Ünye ilçesinde bir araya geldi.

Ünye Kaymakamlığı öncülüğünde, Ünye Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle kente gelen tur operatörleri Ünye Çınarsuyu Tabiat Parkı'nı gezdi.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Atatürk Parkı'nda düzenlenen programda, yapılan çalışmalar ve düzenlenen geziler neticesinde hem turizm acenteleri hem Ünye hem de Karadeniz Bölgesi için güzel sonuçlar ortaya çıkacağını söyledi.

Güney, Ünye'nin de turizmde yerini alacağını belirterek şunları söyledi:

"Kovid-19 salgını dolayısıyla bir parça duraksama yaşansa da globalleşen dünyada turizm faaliyetleri her geçen gün artarak devam edecek, ekonomideki payı her geçen gün artacaktır. Bizler de turizm faaliyetini, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, koruma-kullanma dengesi içinde değerlerimizi tüketmeden misafirlerimizle paylaşarak, hep beraber katma değere dönüştürürüz. Bunun çabası içindeyiz. Ünye çok güzel bir ilçemiz. Tüm Karadeniz'in en güzel ilçesi Ünyedir. Tabiatıyla, tabii güzellikleriyle var olan bir potansiyeli içinde barındırıyor."