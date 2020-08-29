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Turan: " CHP’li yöneticiler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet etmiştir”

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 29.08.2020 15:33 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 18 Mart Çan Termik Santrali’ni ardından Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na bağlı Çan Linyit İşletmesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Turan: " CHP’li yöneticiler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet etmiştir”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 18 Mart Çan Termik Santrali’ni ardından Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na bağlı Çan Linyit İşletmesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulundu.
Cezaevinde ölen DHKP-C’li Ebru Timtik’in posterini asan İstanbul Barosu’na ve anma törenine katılan CHP’lilere sert tepki gösteren Turan, “Barolar; marjinalleşen, teröriste destek veren, köhne zihniyetin yuvası haline gelmemeli derken boşa demiyorduk. İstanbul Barosu yönetimi ve CHP’li yöneticiler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet etmiştir. Yazıklar olsun.” dedi.
Yaşananların kabul edilemez olduğunu belirten Turan; “İstanbul Barosu gibi çok sayıda CHP’li yöneticinin de örgüt üyeliğinden mahkum bir isme bu denli, adeta kurumsal bir duruşla sahip çıkması milli güvenlik meselesidir. CHP iktidar olsa ölen DHKP-C’li için tören mi düzenleyecek, heykelini mi dikecekti? Görevi başındayken şehit düşen savcımız için gösterilmeyen hassasiyet, terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu ile aynı bölmede yakalanan ve cezaevinde ölen biri için gösteriliyor. Terör sevicilik gelenek oldu bunlarda. Söküp atamıyorlar içlerinden. Milletimiz bu ihaneti unutmaz.” şeklinde konuştu.

Turan:

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