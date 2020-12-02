Turan Güneş Bulvarı trafiğine nefes aldıracak proje hayata geçiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Turan Güneş Bulvarı üzerinde trafiğe nefes aldırmak amacıyla TRT önünde üst geçit köprü ile Panora Kavşağı’nda alt geçit inşa edecek.

Kent trafiğini rahatlatmaya yönelik ulaşım projelerini birer birer hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Turan Güneş Bulvarı üzerinde TRT önünde üst geçit köprü ile Panora giriş kavşağında alt geçit yapımı için düğmeye bastı. Bölge trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak projeyi sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankaralının can güvenliği bizim en büyük önceliğimiz” dedi. Başkan Yavaş, TRT kavşağı ve Oran Köprülü Kavşağı yapımı için 2 Aralık’ta ihaleye çıkacaklarını, ihalenin ABB TV’den canlı olarak yayınlanacağını söyledi.

Başkent’te yeni alt geçitlerin yapımına hız veren Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle TRT önünde 2 gidiş 2 geliş üst geçit köprü, Panora giriş kavşağında ise 2 gidiş 2 geliş olacak şekilde alt geçit yapımına başlayacak. Panora giriş kavşağı alt geçidi ve TRT üst geçit köprüsü önemli bir ana arter olan Turan Güneş Bulvarı üzerinde trafiğin yoğun olduğu iki sinyalize kavşakta inşa edilecek. Kavşak yapılacak bölge trafik ihtiyaçları bakımından yoğun bir bölge olması nedeniyle bu projenin hayata geçmesinin ardından sağa ve sola dönüşler hem daha güvenli ve konforlu olacak hem de kesintisiz trafik akışı sağlanacak. Panora giriş kavşağı alt geçidi ve TRT üst geçit köprüsü projesi, bağlantı yolu üzerinde seyreden yoğun trafiği rahatlatarak özellikle pik saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığını sona erdirecek. Fen İşleri Daire Başkanlığı kavşak kollarından ana trafiğe katılım veya ana trafikten kavşak kollarına ayrılışlarda güvenli bir şekilde yavaşlama ve hızlanma yapılabilmesi için ilave şerit yapımı da tasarladı.

