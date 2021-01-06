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Turan: “Milletimi omzunda taşıyan onurlu Türk polisimin yanındayım”

BAYBURT HABERLERİ  | 06.01.2021 12:38 | Son Güncelleme

Memur-Sen Bayburt İl temsilcisi Kenan Turan, son günlerde gelişen olaylara karşı tepkisini ortaya koymak için heyetiyle birlikte İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur’u makamında ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.Turan, “Polisimiz, mazlumun yanında, zalimin karşısındadır.

Turan: “Milletimi omzunda taşıyan onurlu Türk polisimin yanındayım”

Memur-Sen Bayburt İl temsilcisi Kenan Turan, son günlerde gelişen olaylara karşı tepkisini ortaya koymak için heyetiyle birlikte İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur’u makamında ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.
Turan, “Polisimiz, mazlumun yanında, zalimin karşısındadır. Yaz kış demeden, gece gündüz dinlenmeden, devletimizin ve aziz milletimizin huzur ve refahı için adanmışlık ruhuyla mücadele eden, gerektiğinde canını feda etmekten çekinmeyen kahraman askerimizin ve kahraman polisimizin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Bizlerin güvenliği için her daim görevde olan, yeri geldi mi milletini omuzunda taşıyan polisimin yanındayım. Devletime, polisime, askerime, güvenlik güçlerime katil diyenin nerde durduğuna bakmak lazım. Çünkü bizim güvenlik güçlerimiz sadece vatan haini teröristlere karşı silah kullanır. Polisimin yanındayım, katil polis diyenin karşısındayım." diye konuştu.

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