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Turanlı, ilçeye bağlı tüm muhtarların bayramını kutladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.05.2020 15:15 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Ramazan Bayramı dolaysıyla ilçeye bağlı 102 köy ve 17 mahalle muhtarlarını telefonla tek tek arayarak Ramazan Bayramını kutladı.Muhtarlık özveri isteyen ve gönüllülük esasına dayalı bir görev olduğunu ileten Başkan Turanlı, sorunların çözümünde muhtarların büyük rolü olduğunu söyledi.Başkan Turanlı, “Kahta İlçe merkezi ve tüm köy muhtarlarımızı, bir çok vatandaşımızı ve şehit ailelerini telefonla arayarak bayramlarını kutlayarak, dualarını istirham ettik.

Turanlı, ilçeye bağlı tüm muhtarların bayramını kutladı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Ramazan Bayramı dolaysıyla ilçeye bağlı 102 köy ve 17 mahalle muhtarlarını telefonla tek tek arayarak Ramazan Bayramını kutladı.
Muhtarlık özveri isteyen ve gönüllülük esasına dayalı bir görev olduğunu ileten Başkan Turanlı, sorunların çözümünde muhtarların büyük rolü olduğunu söyledi.
Başkan Turanlı, “Kahta İlçe merkezi ve tüm köy muhtarlarımızı, bir çok vatandaşımızı ve şehit ailelerini telefonla arayarak bayramlarını kutlayarak, dualarını istirham ettik. Muhtarlarımız ile sık sık toplantılar gerçekleştiriyorduk. Fakat korona virüsü nedeniyle muhtarlarımızla ancak telefonla görüşerek ilçemiz ile ilgili sorunları çözmeye çalışıyoruz. Gönül isterdi ki Ramazan Bayramında tüm muhtarlarımızla birlikte bayramlaşalım. Korona virüs nedeniyle İlçemize bağlı 102 köy ve 17 mahalle muhtarını telefonla arayarak bayramlarını kutladım. Hem köylerimizin hem de ilçemizin sokağa çıkma yasağına karşı gösterdikleri duyarlıktan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

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