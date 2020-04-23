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Turanlı’dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.04.2020 10:14 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla bir mesaj yayımladı.Turanlı mesajında, bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüsü salgını sebebiyle okullarda kutlanamayacağını söyledi.Turanlı, “Gönül isterdi ki doya doya coşkuyla, ilçemizin sokaklarında ve Kahta Atatürk stadyumunda, geleceğimiz olan çocuklarımızla bu mutlu günü kutlayalım.

Turanlı’dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla bir mesaj yayımladı.
Turanlı mesajında, bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüsü salgını sebebiyle okullarda kutlanamayacağını söyledi.
Turanlı, “Gönül isterdi ki doya doya coşkuyla, ilçemizin sokaklarında ve Kahta Atatürk stadyumunda, geleceğimiz olan çocuklarımızla bu mutlu günü kutlayalım. Her zaman meydanlarda kutladığımız bayramımızı gelecek yıllarda yine aynı heyecan ve coşkuyla kutlayabilmemiz için alınan tedbirlere hep birlikte uymalıyız. Korona sürecini hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlattıktan sonra, çocuklarımızın güzel bayramını hep birlikte kutlama sözünü veriyorum. Korona günlerine kutlayamadığımız 23 Nisan Çocuk Bayramını Allah’ın izniyle korona virüsünden sonra güzel bir etkinlikle hep beraber tekrar kutlayacağız.
Sevgi dolu yürekleri ve pırıl pırıl yüzleriyle bu güne anlam katan çocuklarımızın, milletimizin ve değerli Kahtalı hemşirelerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum" dedi.

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