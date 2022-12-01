YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Türbe ve mezarlıkları tahrip ederek Hz. Musa’nın sandukasını arayan 1 kişi yakalandı

Türbe ve mezarlıkları tahrip ederek Hz. Musa’nın sandukasını arayan 1 kişi yakalandı

01.12.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt’ta türbe ve mezarlıkları kazma kürekle kazıp tahrip ederek Hz. Musa’nın sandukasını aradığını öne süren psikolojik rahatsızlığı bulunan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Türbe ve mezarlıkları tahrip ederek Hz. Musa’nın sandukasını arayan 1 kişi yakalandı

Bayburt’taki türbelere zarar veren ve akli dengesi yerinde olmayan şahıs, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünün titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalandı.

Şehit Osman Tepesi’ndeki Şehit Osman Türbesini ve şehir merkezinde bulunan Ahi Emir Ahmedi Zencani Türbesini kazma, kürekle tahrip eden F.K., isimli şahıs polisler tarafından takibe alındı. Son olarak Şehit Osman Tepesi’nde bulunan bir mezarı tahrip etmesi üzerine olay yerine giden polisler mezarlık alanda bulunan kazma, kürek gibi malzemelerden numuneler alarak F.K.’nın, kimliğine ulaştılar. Bununla birlikte 15 gün boyunca kamera görüntülerini inceleyen ekipler, F.K., isimli şahsı sokak sokak, cadde cadde arayarak kıskıvrak yakaladı.

“SAĞLIK KONTROLLERİNDE AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI ANLAŞILDI”

Polis merkezine getirilen şahıs daha sonra sağlık kontrolleri yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan kontroller neticesinde akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen F.K., tedavisi yapılmak üzere Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, F.K.’nın Hz. Musa’nın sandukasını aramak amacıyla böyle bir girişimde bulunduğunu, amacının mezarlara zarar vermek olmadığını belirttiği öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emniyet kemeri simülasyon aracından inenler emniyet kemerinin önemini anladılarEmniyet kemeri simülasyon aracından inenler emniyet kemerinin önemini anladılar
Marmaris’te sokakları limon ağaçları süsleyecekMarmaris’te sokakları limon ağaçları süsleyecek
Rize'de eski okul binası, kooperatif üyesi kadınlara tekstil atölyesi olduRize'de eski okul binası, kooperatif üyesi kadınlara tekstil atölyesi oldu
Anahtar Kelimeler:
Bayburt

Bayburt Namaz Vakitleri 1 Aralık Perşembe

İmsak
05:45
Sabah
07:15
Öğle
12:13
İkindi
14:39
Akşam
17:01
Yatsı
18:25
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.