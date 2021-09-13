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"TURFOOD 3. Gıda Fuarı" Bursa'da 16 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açacak

13.09.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"TURFOOD 3. Gıda Fuarı" Bursa'da 16 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açacak

TURFOOD 3. Gıda Fuarı, 16-18 Eylül'de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Network Fuarcılık firmasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu, Bursa Aşçılar Derneği, Bursa Yemek Sanayicileri Derneği, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Bursa Gastronomi Turizmi Derneği ile Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği iş birliğinde gerçekleştirilecek fuar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kentte sektörün ilk buluşması olacak.

Bursa dışından İstanbul ve Çanakkale'den de önemli firmaların yer alacağı fuarda, gıda üreticileri ve toptancıları, et ve süt ürünleri, içecek, su ve meyve suyu, market, restoran ve otel ekipman firmaları stant açacak. Organizasyona, gıda toptancıları ve perakendecileri, aşçılar, otel, restoran ve yemek sanayi firmalarının satın alma yetkilileri, market yöneticileri de ziyaretçi olarak katılacak.

Fuar süresince 10.00-18.00 saatlerinde açık kalacak stantlarda katılımcı firmalar ürünlerini sergilemelerinin yanı sıra farklı etkinlikler gerçekleştirecek. Satışın olmayacağı, sektörün profesyonellerini buluşturacak fuar, yemek gösterileri ve panellerle renklenecek.

Etkinliğe, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, İngiltere ve İsveç'ten 25 kişilik alım heyetinin de katılması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, firma olarak son 3 yılda 8 farklı alanda 15 fuar düzenlediklerini bildirdi.

Fuarlardan birini geçen yıl salgın koşullarında gerçekleştirdiklerini aktaran Eker, "Tabii pandemi pek çok şey gibi fuarları da etkiledi. Tüm önlemlerimizi alarak etkinliklerimizi planlıyoruz. Bu fuarımız da onlardan biri. Gıda sektörü profesyonellerine yönelik olan fuarımıza tüm sektör bileşenlerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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